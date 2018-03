Venninne hevder Madsen snakket om å lage dødsporno

NTB utenriks

Kvinnen fortalte at hun og Peter Madsen aldri hadde noe seksuelt forhold, men at samtalene deres nesten alltid handlet om død og sex.

Videre fortale hun at Madsen i løpet av 2017 ble mer og mer ekstrem i sine seksuelle fantasier.

– Vi snakket de par siste årene om helt ville ting, men det ble enda villere mot slutten av 2017, fortalte hun.

Ved en anledning fortalte han kvinnen at han ville «lage snuff», såkalte dødsporno der ofrene blir drept. Dette har kvinnen tidligere også fortalt i politiavhør.

I retten i København fredag understreket kvinnen at hun ikke visste om Madsen hadde satt denne fantasien ut i live.

31-årsdag

Madsen er tiltalt for å ha mishandlet, drept og lemlestet den svenske frilansjournalisten Kim Wall om bord i den selvbygde ubåten sin 10. august i fjor, for deretter å kvitte seg med kroppsdelene i havet.

Wall, som ville ha fylt 31 år fredag, skulle skrive en reportasje om dansken og ble derfor med ham på en tur i ubåten.

Madsen hadde et videokamera med på turen, men han nekter for å ha filmet Wall og kameraet er heller aldri funnet.

Seksuelt motivert

Det faktum at offeret var påført en rekke stikk med skarp gjenstand i underlivet, har imidlertid styrket mistanken om at mishandlingen og drapet på Kim Wall var seksuelt motivert.

Rettspsykiaterne i saken har betegnet Madsen som en seksuelt pervers 47-åring med psykopatiske trekk. På datamaskinen hans ble det også funnet filmer og dokumenter om bestialske drap på kvinner.

Madsen nekter for å ha drept Wall og hevder at hun døde i en ulykke. Han erkjenner å ha knivstukket henne, men hevder at dette skjedde mange timer etter at hun døde. Dette ble avvist av rettsmedisiner Christina Jacobsen i retten torsdag. Hun slo fast at stikkene ble påført før eller rundt dødstidspunktet.

Madsen erkjenner å ha partert liket og kastet kroppsdelene over bord.

