Tyrkia får kraftig smekk av EU

Stats- og regjeringssjefene i EU skriver i en felles uttalelse at de «sterkt fordømmer Tyrkias vedvarende ulovlige handlinger i det østlige Middelhavet og Egeerhavet».

EU-toppene gir samtidig uttrykk for full solidaritet med Kypros og Hellas.

Ifølge stats- og regjeringssjefene har Kypros suveren rett å utnytte sine naturressurser i samsvar med EU-retten og internasjonal lovgiving.

Bakteppet er at Tyrkia har satt inn marinefartøyer for å stoppe planlagt boring på et gassfelt sørøst for Kypros.

Kypros er delt i en sørlig gresk-kypriotisk del og en nordlig tyrkisk-kypriotisk del, og Tyrkia har flere ganger markert motstand mot olje- og gassutvinning på greskkypriotisk side.

Et toppmøte mellom EU-institusjonenes ledere og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er planlagt mandag neste uke.

