Opprørsgruppe i Øst-Ghouta har inngått avtale med Russland

NTB utenriks

Faylaq al-Rahman, som antas å bestå av rundt 3.000 krigere, kontrollerer flere småbyer i Øst-Ghouta.

Fredag opplyser opprørsgruppen at den har inngått en avtale med president Bashar al-Assads støttespiller Russland om våpenhvile og evakuering av syke og sårede mennesker ut av småbyen Arbin. Samtidig skal det fraktes nødhjelp inn til området.

En talsmann for gruppen opplyser videre at opprørskrigere og deres familier som ønsker å forlate området, skal få reise til andre opprørskontrollerte områder i Syria. Faylaq al-Rahman sier også at den vil garantere for sikkerheten til sivile som ønsker å bli værende i Øst-Ghouta.

Syriske regjeringsstyrker innledet for en måned siden en stor offensiv mot Øst-Ghouta og har nå tatt kontroll over rundt 80 prosent av enklaven rett utenfor Damaskus.

Bombet kjeller

Torsdag kveld ble minst 37 mennesker drept i et flyangrep som rammet en kjeller der folk hadde søkt tilflukt, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights.

Alle de drepte var ifølge SOHR sivile og flyene som angrep var ifølge eksilgruppa russiske.

Russland har gjentatte ganger benektet at landet har deltatt i flyangrepene mot Øst-Ghouta, men SOHR mener at flytypen og våpnene som ble benyttet viser dette.

Harasta tømmes

En annen opprørsgruppe, Ahrar al-Sham, inngikk denne uka en tilsvarende avtale med Russland som gjorde at flere hundre krigere og sivile torsdag kunne evakuere fra tettstedet Harasta. De var fredag framme i et opprørskontrollert område i Idlib-provinsen nordvest i Syria.

Evakueringsavtalen la ytterligere press på de gjenværende opprørerne om å godta lignende avtaler.

Den største opprørsgruppa Jaish al-Islam, som antas å ha rundt 6.000 væpnede krigere, kontrollerer nå bare en lomme rundt den største byen Douma nord i enklaven. De ligger for øvrig i krig med Faylaq al-Rahman.

Raketter mot Damaskus

Minst 1.500 mennesker er blitt drept i regimets offensiv mot regionen siden 18. april, ifølge SOHR. Damaskus' sentrum ligger få kilometer unna Øst-Ghouta, og tirsdag ble minst 44 sivile drept i et rakettangrep fra opprørerne mot et marked i hovedstaden, ifølge syriske statsmedier.

Faylaq al-Rahmans talsmann sier at våpenhvilen i det sørlige Øst-Ghouta skal skje «gjennom FNs beskyttelse»

