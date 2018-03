Kurdiske opprørere forlater Sinjar 

NTB utenriks

Tyrkiske regjeringsstyrker og alliert milits har de siste ukene tatt kontroll over Afrin-området nordvest i Syria, som tidligere var kontrollert av den kurdiske YPG-militsen.

I forrige uke truet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan med å utvide offensiven til flere kurdiskkontrollerte områder i Syria, og han åpnet også for å sende soldater over grensa til Irak for å drive kurdiske opprørere ut av Sinjar-området.

– En natt kan vi plutselig komme til å gå inn i Sinjar, sa presidenten.

Sinjar er i hovedsak befolket av den religiøse yazidi-minoriteten, og området ble sommeren 2014 erobret av den ytterliggående islamistgruppa IS.

Høsten 2015 rykket opprørere fra den kurdiske KCK-militsen inn for å stanse det de kalte et folkemord på yazidiene. Trusselen fra Erdogan gjør nå at militsen trekker seg ut av området, bekrefter en talsmann.

KCK har tette bånd til den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia, som står på terrorlisten både til Tyrkia, EU og USA.

