IS hevder de står bak angrepet i Sør-Frankrike

– Personen som utførte angrepene i Trèbes i Sør-Frankrike er en IS-soldat og han utførte operasjonen etter en oppfordring om å angripe stater i den internasjonale koalisjonen som er mot IS, heter det i en uttalelse fra propagandaorganet Amaq.

Den 26 år gamle Redouane Lakdim, opprinnelig fra Marokko, ble skutt og drept av politiet i en aksjon fredag ettermiddag, etter å ha holdt flere gisler i et supermarked i byen Trèbes, sør i Frankrike. Flere ble drept i gisseltakingen.

Lakdim krevde at Salah Abdeslam, tiltalt for terrorangrepene i Paris i november 2015, skulle løslates, ifølge tv-stasjonen BFMTV. Han skal også ha sagt at han var en del av IS.

I forkant av gisseltakingen ble en person skutt og drept og en såret under en bilkapring i byen Carcassonne fredag morgen.

Fransk politi mener Lakdim sto bak dette angrepet, før han kjørte videre og avfyrte skudd mot en gruppe politifolk på joggetur. En av politifolkene ble såret i en skulder.

