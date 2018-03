Amnesty hardt ut mot våpensalg til land i Jemen-koalisjon

NTB utenriks

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-militsen i Jemen for tre år siden, med støtte fra USA og i spissen for en regional koalisjon der blant andre De forente arabiske emirater deltar.

Over 10.000 mennesker er siden drept, millioner er drevet på flukt og over 20 millioner mennesker er avhengige av nødhjelp utenfra.

USA og europeiske land, blant dem også Norge, har de siste årene solgt våpen, ammunisjon og militært utstyr for milliarder av kroner til landene i koalisjonen, noe Amnesty International er svært kritisk til.

Strøm av våpen

– Det foreligger omfattende beviser for at den uansvarlige strømmen av våpen til den saudiledede koalisjonen har resultert i enorme lidelser for sivilbefolkningen i Jemen, sier Lynn Maalouf, som leder Amnestys granskingsarbeid i Midtøsten.

– Dette hindrer ikke USA, Storbritannia og andre land, blant dem Frankrike, Spania og Italia, fra å fortsette å selge våpen for milliarder av dollar, sier Maalouf.

Skrøt av våpensalg

President Donald Trump skrøt nylig av USAs omfattende våpensalg til Saudi-Arabia, da han fikk besøk av landets kronprins Mohammed bin Salman i Det hvite hus.

Norge har de siste årene solgt våpen og militært materiell for flere hundre millioner kroner til land som deltar i den saudiledede koalisjonen som anklages for krigsforbrytelser i Jemen, først og fremst til De forente arabiske emirater.

På kollisjonskurs

Et forslag fra SV om å forby slik eksport av våpen og militært materiell, ble i februar nedstemt i Stortinget, som dermed er på kollisjonskurs med opinionen.

Bare 12 prosent av de spurte mener Norge «bør selge militært utstyr til landene som kriger i Jemen», mens 63 prosent sier at de er imot slik eksport, viser en meningsmåling Norstat gjennomførte på oppdrag fra Redd Barna og Changemaker i februar.

