USA selger militærutstyr for 1 milliard dollar til Saudi-Arabia

NTB utenriks

Utenriksdepartementet i Washington bekrefter at det har gitt grønt lys for en kontrakt verdt 670 millioner dollar for panservernraketter, 106 millioner dollar til vedlikehold av militære helikoptre, og 300 millioner dollar til bildeler for militærkjøretøy.

Kunngjøringen kom torsdag, samtidig som Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman er på besøk i USA. Under et møte med president Donald Trump i Det hvite hus to dager i forveien, skrøt Trump av USAs store våpenleveranser til Saudi-Arabia, et land som leder en koalisjon som kriger mot opprørere i Jemen.

Kontrakten som nå er inngått, har vært ventet siden Trumps under sitt besøk i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i fjor kunngjorde kontrakter på til sammen 100 milliarder dollar.

(©NTB)