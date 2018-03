Tidligere krigsfange anklaget for kupplaner i Ukraina

NTB utenriks

Den tidligere helikopterpiloten Savtsjenko oppnådde heltestatus i Ukraina da hun i 2014 ble fengslet i Russland. To år etter ble hun utlevert til Ukraina, for så å bli valgt inn i det ukrainske parlamentet.

Det samme parlamentet stemte torsdag for å oppheve hennes immunitet mot straffeforfølgelse som folkevalgt.

Årsaken er at Savtsjenko angivelig skal ha planlagt å gjennomføre et statskupp ved hjelp av voldelige midler. Selv sier hun at hun ble kontaktet av agenter fra myndighetene, og bare spilte med for å få de ukrainske myndighetenes komplott fram i lyset.

– Dette er ikke en terrorhandling. Det er en politisk provokasjon, skal Savtsjenko ha sagt, ifølge Reuters.

