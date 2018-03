Stortinget ber om redegjørelse fra Isaksen om Hydro-utslippet

NTB utenriks

Flere brasilianske aviser skriver at komiteen som nå skal nedsettes, vil bestå av medlemmer fra tre forskjellige departementer, blant dem miljødepartementet og departementet for integrering og menneskerettigheter. Det er president Michel Temer som har undertegnet en resolusjon om å nedsette komiteen, skriver Dagens Næringsliv.

Det legges også opp til at representanter for lokale myndigheter i delstaten Pará og det utslippsrammede området Barcarena kan bli invitert inn i komiteen.

Fra før er det allerede opprettet flere interne og eksterne granskningsgrupper etter at Hydro tidligere denne måneden innrømmet ulovlige utslipp av ubehandlet regnvann fra aluminiumsraffineriet Alunorte.

Nytt møte hos statsråden

Tirsdag denne uka vedtok kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) må redegjøre for Stortinget om saken «så snart det er grunnlag for det». Kontrollkomiteen avventer foreløpig med å sende et brev med spørsmål om Hydros situasjon i Brasil fram til Isaksen kommer med sin redegjørelse, skriver Dagens Næringsliv.

Samtidig ber Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik næringsministeren om å kalle Hydro-ledelsen inn til et nytt møte. Bakgrunnen er at utslippsskandalen har eskalert siden det første møtet hos statsråden torsdag i forrige uke.

– I en slik alvorlig sak er det utrolig viktig at Hydro både gir riktig informasjon, og til riktig tid, sier Gjelsvik, som sitter i kontrollkomiteen, til E24.

– Nå er det utrolig viktig at næringsministeren tar en ny runde med selskapet. Denne måten å opptre på i en så alvorlig sak, er både sterkt kritikkverdig og særdeles lite tillitvekkende, sier Gjelsvik.

Orientert 4. mars

Sp-representanten er ikke minst kritisk til at Hydro allerede 2. mars ble kjent med at det hadde skjedd utslipp, men at selskapet først ni dager senere gikk offentlig ut med opplysninger om dette.

– Det bidrar til alvoret i saken. Det gjør også at tilliten til håndteringen fra selskapets side blir ytterligere svekket, mener Gjelsvik.

Staten er største aksjonær i Hydro, med en eierandel på 34 prosent. Isaksen sier de fortløpende vurderer behovet for eventuelle nye møter med Hydro-ledelsen. Departementet ble orientert om utslippssaken 4. mars.

– Som aksjeeier forventer staten at selskapet tar saken på største alvor. Vi har bedt om og mottar orienteringer om saken fra Hydro, sier Isaksen.

Ba om unnskyldning

Det delvis statseide selskapet opplyste mandag at de hadde oppdaget nye utslippskilder av ubehandlet regnvann, blant annet fra taket på et kullager og fra et område der det tidligere ble lagret aluminiumhydrat.

– Vi har sluppet ut ubehandlet regn- og overflatevann i Paráelven. Det er fullstendig uakseptabelt og brudd på det Hydro står for. På vegne av selskapet, vil jeg si unnskyld til lokalbefolkningen, myndigheter og samfunnet, sa Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding natt til mandag.

Hydro har tidligere innrømmet at det har foregått utslipp av regn- og overflatevann fra anlegget i forbindelse med et stort regnfall i februar.

Det er foreløpig ikke kjent når Isaksen vil gi Stortinget en redegjørelse om saken.

(©NTB)