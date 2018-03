Stadig flere trues av sult

NTB utenriks

Antallet land og mennesker som trenger matvarehjelp utenfra, har økt, viser FAOs siste Global Report on Food Crises.

I 2016 var 108 millioner mennesker i 48 land truet av akutt matmangel. Økningen skyldes i første rekke krisene i Myanmar, Nigeria, Kongo, Sør-Sudan og Jemen, konstaterer rapporten.

Jemen gir aller størst grunn til bekymring, mener FAO.

– Situasjonen der blir trolig enda verre, særlig på grunn av begrenset adgang, økonomisk kollaps og utbrudd av sykdom, heter det i rapporten.

Krig og tørke

Alvorlig tørke kommer til ytterligere å svekke matsikkerheten på landsbygda i Somalia, sørøst i Jemen, øst i Kenya, og i flere land i Vest-Afrika og Sahel-beltet, blant dem Senegal, Tsjad, Niger, Mali, Mauritania og Burkina Faso, frykter FAO.

Den største og verste trusselen mot matsikkerheten vil i år likevel være krig og konflikt, noe som rammer Afghanistan, Den sentralafrikanske republikk, Kongo, det nordøstlige Nigeria, landene rundt Tsjad-sjøen, Sør-Sudan, Syria, samt Jemen og Libya, ifølge rapporten.

Underliggende årsaker

– Rapporter som denne gir oss helt nødvendige data og analyser som gjør at vi bedre kan forstå utfordringene. Det er nå opp til oss å handle for å dekke behovene til dem som daglig sulter, og å gå løs på de underliggende årsakene, sier FNs generalsekretær António Guterres i en kommentar til rapporten.

– Sult og manglende matsikkerhet rammer millioner av mennesker verden over. Stilt overfor menneskeskapte katastrofer og naturkatastrofer trengs et mer robust og globalt strategisk svar på matkriser, sier EU-kommissær for humanitær bistand og krisehåndtering, Christos Stylianides.

Sammenheng

FAO-sjef José Graziano da Silva etterlyser større oppmerksomhet rundt sammenhengen krig og sult.

– Vi må erkjenne og se nærmere på sammenhengen mellom sult og konflikt dersom vi skal lykkes med å utrydde sulten. Ved å investere i matsikkerhet og livsopphold i konfliktsituasjoner, styrker vi motstandsdyktigheten og kan også bidra til varig fred, sier han.

– Konsekvensene av konflikt og klimaendringer er klare. Millioner av mennesker sulter. Kampene må stanse og verden må komme sammen for å hindre disse krisene som ofte skjer rett foran øynene på oss, sier sjefen for FNs matvareprogram (WFP), David Beasley.

(©NTB)