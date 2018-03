Sarkozy: Finnes ikke fysiske bevis

NTB utenriks

Den tidligere franske statslederen ble onsdag siktet for korrupsjon. Bakgrunnen er mistanker om at han mottok nærmere 500 millioner kroner fra Gaddafi-regimet til bruk i valgkampen i 2007.

En uttalelse som Sarkozy har gitt til retten, ble torsdag publisert av den franske avisa Le Figaro.

– Jeg står anklaget uten noen fysiske bevis, som følge av påstander fra Gaddafi, hans sønn, hans nevø, hans fetter, hans talsmann og hans tidligere statsminister, heter det i uttalelsen.

Sarkozy hevder at han har vært utsatt for et «helvete» helt siden Gaddafi først kom med påstandene i mars 2011, etter at borgerkrigen i Libya hadde brutt ut.

Luftstyrker fra Frankrike, Storbritannia, USA, Danmark, Norge og andre NATO-land støttet opprørerne som senere samme år styrtet og drepte Gaddafi.

Noen år tidligere, etter det franske valget i 2007, var Gaddafi på statsbesøk i Frankrike, hvor han ble tatt imot av valgvinneren Nicolas Sarkozy i Paris.

