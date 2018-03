Rettsmedisiner finner Madsens forklaring svært usannsynlig

NTB utenriks

Jacobsen viste til Madsens påstand om at han først stakk Wall med kniv sju timer etter at hun var død.

Etter alt å dømme ble den svenske journalisten stukket med kniv gjentatte ganger i underlivet idet hun var i ferd med å dø, sa Jacobsen i retten.

Noen av skadene kan ha blitt påført Wall etter at døden hadde inntruffet. Men andre stikk ser ut til å ha blitt påført henne idet hun ble drept eller mens hun fortsatt var i live.

Nøyaktig hvordan Wall ble drept, er uklart. Det kan ha skjedd ved at hun ble kvalt eller fikk halsen skåret over.

Kullosforgiftning

Madsen hevder at Wall, som ville ha fylt 31 år fredag, døde som følge av en ulykke om bord i ubåten, nærmere bestemt av kullosforgiftning.

Rettsmedisineren kunne på spørsmål fra Madsens forsvarer Betina Hald Engmark torsdag verken avkrefte eller bekrefte om dette var dødsårsak.

– Det kan ha vært det, sa Jacobsen.

Aktor Jakob Buch-Jepsen ville vite om Walls kropp bar tegn til varmepåvirkning, noe som ifølge eksperter ville ha vært et tegn på kullosforgiftning. Dette avviste Jacobsen, som sa at noe slikt normalt ville ha syntes.

Fastholder ulykke

Ifølge tiltalen bandt Madsen først Wall, før han mishandlet, drepte og parterte henne.

Madsen nekter for å ha drept henne, men har flere ganger endret forklaring om hvordan hun døde.

Han erkjenner å ha knivstukket og partert den svenske journalisten, men hevder at dette skjedde etter at hun var død. Han erkjenner også å ha dumpet kroppsdelene i Öresund.

– Seksuelt pervers psykopat

Motivet for drapet er uklart, men rettspsykiaterne betegnet tidligere i måneden Madsen som en seksuelt pervers 47-åring med psykopatiske trekk.

Onsdag fikk retten se filmer og dokumenter om bestialske drap på kvinner, som ble funnet på harddisken hans.

Nervøs foran turen

Walls kjæreste forklarte seg også i retten torsdag og fortale at hun var nervøs foran turen i ubåten til Madsen, som hun skulle lage en reportasje om.

Dagen før den skjebnesvangre turen besøkte hun Madsen i verkstedet og ble ikke helt klok på den eksentriske ubåtbyggeren.

– Hun sa at han var litt «all over the place», men at han virket interessant. Jeg tror at hun fant det vanskelig å bli klok på ham, fortalte han i retten.

