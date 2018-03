Rapport: Mindre kullkraft i verden fra 2022 

NTB utenriks

Årsaken er at det bygges færre nye kraftverk – og at nybyggingen ikke lenger vil veie opp for gamle kraftstasjoner som tas ut av drift.

I to år på rad har nybyggingen fulgt en nedadgående trend, ifølge rapporten fra Greenpeace, Sierra Club og CoalSwarm. Hvis trenden fortsetter, vil den samlede kapasiteten i verden begynne å synke om fire år.

Funnene er i tråd med data fra Det internasjonale energibyrået (IEA), som nylig erklærte at kullkraft har gått inn i et tiår med stagnasjon. En viktig forklaring er at mange kullprosjekter er blitt skrinlagt i Kina og India.

Kullkraft medfører svært høye utslipp av klimagassen CO2. Selv om bruken av kullkraft om noen år kan være på vei nedover, ligger det ikke an til at nedgangen vil gå raskt nok til at verdens klimamål vil bli nådd.

