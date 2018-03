May, Merkel og Macron varsler felles svar på nervegiftangrepet 

NTB utenriks

Storbritannias statsminister Theresa May hadde et eget møte med Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron på sidelinjene av EUs toppmøte i Brussel torsdag.

De tre lederne diskuterte hendelsen i den engelske byen Salisbury, der den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter ble angrepet med nervegift.

Merkel og Macron fikk en detaljert oppdatering fra May om etterforskningen av hendelsen. Hun fortalte at stoffet er sikkert identifisert av verdensledende eksperter som om nervegift av typen Novitsjok. Dette er en nervegift som Russland tidligere har produsert. Russland har dessuten en historie med likvideringer, påpekte May.

En talsperson for May sier de tre lederne var enige om at det ikke fins noen annen troverdig forklaring enn at den russiske stat er ansvarlig for giftangrepet.

– Lederne var også enige om at det er viktig å sende et sterkt europeisk budskap som svar på Russlands handlinger, og de ble enige om å holde tett kontakt de kommende dagene, sier talspersonen.

Torsdag kveld oppdaterte May også de øvrige stats- og regjeringssjefene i EU om hendelsen.

