Johnson sier Putin vil bruke fotball-VM på samme måte som Hitler brukte OL

NTB utenriks

Utenriksminister Boris Johnson dro fram sammenligningen da han snakket i utenrikskomiteen i det britiske Underhuset onsdag.

Johnson krevde også garantier fra Moskva:

– Min utfordring til russiske myndigheter er å vise at de 24.000 britiske billettkjøperne til fotball-VM blir godt behandlet og at deres sikkerhet blir ivaretatt, sa han.

Under komiteens utspørring gjentok Johnson anklagen om at Moskva sto bak nervegift-attentatet mot den russiske eksagenten Skripal i Salisbury, angivelig for å sende et budskap til potensielle avhoppere og som en reaksjon på britenes historikk med å stå opp mot Moskvas overgrep på menneskerettigheter og demokratiske verdier.

– Storbritannia har vært rett på sak og svært standhaftig ved å forsvare våre verdier. Jeg tror det kan være årsaken til at det ble besluttet å utføre denne handlingen i vårt land, sa han.

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova reagerte med å si at Johnsen er full av «ondskap og hat», og at han er «uproff og uhøflig».

– Det er skremmende at å tenke på at denne personen representerer det politiske lederskapet til en atommakt, la hun til.

Vil ha bevis

Moskva nekter for å ha hatt noe med attentatet å gjøre og krever at britene legger fram beviser. Det har ikke skjedd.

Vladimir Uglev, en russisk forsker som var med på utviklingen av nerveviften Novitsjok som ble brukt under attentatet, forteller til nettstedet The Bell at det ble utviklet en rekke ulike varianter av nervegiften i Sovjetunionen mellom 1972 og 1988.

Britiske eksperter i kjemi kan ha skapt sine egne versjoner, mener han. Videre peker Uglev på at blodprøver vil kunne avsløre hvem som utviklet giften.

– Fiendebilde

Johnson mener attentatet mot Skripal kan ha hatt sammenheng med presidentvalget i Russland.

– Mange ikke-demokratiske figurer nører opp under folkets forestilling om en fiende når man står overfor et valg eller et avgjørende politisk øyeblikk. Og det er det dette var – et forsøk på å skape begeistring blant russiske velgere, sa Johnson.

– Grensene for Moskvas herredømme er blitt skjøvet tilbake og jeg tror Vladimir Putin merker det svært godt og at han føler at Russland havner akterut, så han forsøker å skape trøbbel der han kan, sa han.

Lavrov truer

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov opplyste onsdag at Moskva vurderer ytterligere gjengjeldelsesaksjoner mot Storbritannia, etter at britene utviste 23 russiske diplomater som følge av attentatet. Moskva har svart ved å utvise 23 britiske diplomater.

Russisk UD innkalte til et møte for å forklare landets synspunkter på nervegiftsaken. Den britiske ambassadøren i Moskva avlyste sin deltakelse, noe som førte til kritikk fra Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Beslutningen viser hvor lite villig britiske myndigheter er til å «lytte til svar», sa Peskov.

– Britiske myndigheter er enten ikke i stand til å gi tilstrekkelig beskyttelse mot et slikt terrorangrep, eller så sto de selv direkte eller indirekte bak, sa Vladimir Jermakov i det russiske departementet for ikke-spredning og våpenkontroll. Han anklaget videre Storbritannia for «russofobi».

