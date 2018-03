Irakiske fengsler fylles opp av dødsdømte

NTB utenriks

Nyhetsbyrået Associated Press (AP) anslår at tusenvis av andre er fengslet på samme grunnlag, noen av dem av irakisk etterretning og andre av kurdisk milits.

Massearrestasjonene og de raske rettssakene som ofte leder til dødsdom gir grunn til bekymring, og det kan også resultere i at nye militante nettverk blir dannet bak murene.

– Fengslene er overfylt. Det trengs et stort antall etterforskere og dommere for å løse dette, medgir et av medlemmene i den statlige irakiske menneskerettighetskommisjonen, Fadhel al-Gharwari.

Stuet sammen

Bare i Nasiriyah-fengselet, 320 kilometer sørøst for Bagdad, sitter det nå over 6.000 fanger. Disse er stuet sammen seks og seks i celler som er tiltenkt to, opplyser kilder i det irakiske fengselsvesenet.

Få voktere gjør at det er vanskelig å forhindre at de innsatte åpent fremmer sin ytterliggående ideologi og driver rekruttering av medfanger.

Skiller ikke

Human Rights Watch mener Iraks vidtrekkende antiterrorlovgivning gjør lite for å skille mellom hardbarkede IS-krigere og dem som knapt kan sies å ha noe med den ytterliggående islamistgruppa å gjøre.

Menneskerettighetsorganisasjonen anslo i november i fjor at rundt 20.000 satt fengslet på bakgrunn av anklager om IS-tilknytning og stilte spørsmål ved om myndighetene i Bagdad har full oversikt over situasjonen.

Flere og raskere dødsdommer

– Basert på alle mine møter med høytstående tjenestemenn, får jeg en følelse av at ingen, kanskje ikke engang statsministeren, vet hvor mange som sitter innesperret, sier Belkis Wille i Human Rights Watch.

Statsminister Haider al-Abadi, som håper på gjenvalg i mai, har gjentatte ganger tatt til orde for raskere rettsoppgjør og flere dødsdommer for terrortiltalte.

3.130 terroranklagede er ifølge Aps oversikt dømt til døden i Irak siden 2013, og rundt 250 dødsdømte IS-krigere er henrettet siden 2014. Rundt 100 av henrettelsene fant sted i 2017.

