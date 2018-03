IEA bekrefter ny økning i klimautslippene

NTB utenriks

Økningen i utslippene fra produksjon og bruk av energi i 2017 anslås til 1,4 prosent i en ny rapport fra IEA.

– Det viser at den nåværende innsatsen for å bekjempe klimaendringene langt fra er nok, sier organisasjonens leder Fatih Birol.

IEA-rapporten bekrefter utviklingstrekkene som forskere tilknyttet Global Carbon Project presenterte i november i fjor. De anslo da at de globale CO2-utslippene fra fossile energikilder og industri ville stige 2 prosent i 2017.

Utviklingen ble beskrevet som «svært skuffende» etter tre år med stabile utslipp. Utflatingen hadde tent håp om at utslippene snart ville begynne å synke.

– Nyheten om at utslippene stiger etter en tre års pause, er et gigantisk sprang bakover for menneskeheten, uttalte Amy Luers, som leder forskningsnettverket Future Earth og tidligere var rådgiver for USAs president Barack Obama.

Økningen skyldtes i stor grad voksende klimautslipp i Kina, ifølge Global Carbon Project. Utslippene i USA og flere andre viktige industriland gikk ned i fjor.

(©NTB)