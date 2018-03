FN: Situasjonen i Libya er uholdbar

NTB utenriks

FNs sikkerhetsråd fordømmer voldshandlingene i Libya, som har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet landets leder Muammar Gaddafi i 2011.

En rekke militsgrupper har siden kjempet om makten i landet, som også har flere rivaliserende regjeringer og nasjonalforsamlinger.

FNs sikkerhetsråd oppfordret onsdag de stridende partene til å slutte opp om valget som er planlagt senere i år.

Bekymring

– Den politiske prosessen må fortsette, for status quo er uholdbart, sa FNs spesialutsending til Libya, Ghassan Salame, i sin orientering til rådet.

Han mener at det er en viss grunn til optimisme når det gjelder den politiske prosessen, men medga samtidig at det er grunn til bekymring.

IS og al-Qaida

Salame viste blant annet til at både al-Qaida og den ytterliggående islamistgruppa IS har et nærvær i Libya, sammen med en rekke andre militsgrupper.

– Væpnede grupper, også de som er integrert i statlige strukturer, fortsetter å operere på siden av loven og står bak brudd på menneskerettighetene, sa Salame.

– Lik som bærer preg av tortur dukker opp mange steder, sa han.

Advarer mot valg

Human Rights Watch advarer mot å holde valg i Libya slik FN legger opp til og mener at forholdene langt fra ligger til rette for dette.

– Dersom valg skal være frie og rettferdige, må de holdes i et klima som er fritt for utpressing, diskriminering og skremsler rettet mot velgerne, kandidatene og de politiske partiene, slår menneskerettighetsorganisasjonen fast.

– Dagens Libya kunne knapt ha vært lenger unna når det gjelder respekt for rettsvesenet og menneskerettighetene, langt mindre når det gjelder akseptable forhold for frie valg, sier Eric Goldstein, som leder HRWs virksomhet i Midtøsten og Nord-Afrika.

2,4 millioner libyere, av en befolkning på drøyt 6 millioner, har ifølge FN registrert seg som velgere. Før det kan holdes valg, må det imidlertid holdes folkeavstemning om en ny grunnlov og vedtas en ny valglov.

