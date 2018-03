EU-toppene diskuterte Facebook 

NTB utenriks

Stats- og regjeringssjefene diskutere Facebook i lys av skandalen rundt det britiske selskapet Cambridge Analytica.

Saken kom opp på toppmøtet torsdag ettermiddag. Bakteppet er en oppfatning om at situasjonen som har oppstått, er så alvorlig at den krever et svar fra EU.

EU må blant annet styrke innsatsen mot desinformasjon og innblanding i valg, fastslår EUs president Donald Tusk.

EU har dessuten ny lovgiving på vei for å sikre sterkere beskyttelse av personopplysninger.

– Det var klart for samtlige ledere at vanlige folks privatliv og personopplysninger må beskyttes fullt ut. Vi tar denne saken veldig alvorlig. EUs lovgiving og nasjonal lovgiving må respekteres og håndheves, sa Tusk da han møtte pressen etter diskusjonen.

Cambridge Analytica skal ha samlet inn personopplysninger om 50 millioner Facebook-brukere og solgt dem videre, blant annet til Donald Trumps valgkampapparat.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen sier han har merket seg at Facebooks grunnlegger Mark Zuckerberg torsdag gikk ut med løfter om bot og bedring i kjølvannet av hendelsen.

– Det skulle bare mangle, sier Løkke.

Han mener hendelsen er en påminnelse om hvor nødvendig det er å få bruk av persondata under kontroll.

