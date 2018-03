EU får unntak fra Trump-toll 

NTB utenriks

Ekstratollen settes på pause for Europa, Argentina, Australia, Brasil, Canada, Mexico og Sør-Korea.

Det opplyste president Donald Trumps handelsrepresentant Robert Lighthizer i en høring i Senatets finanskomité torsdag.

Trump har varslet en ekstratoll på 25 prosent på stål og 10 prosent på aluminium, men har åpnet for unntak for USAs allierte. De nye tollsatsene vil tre i kraft fredag klokka 17 norsk tid for landene som ikke er unntatt.

Lighthizer antas med «Europa» å ha siktet til EU.

– Presidenten tanke er at enkelte land, på grunnlag av bestemt sett med kriterier, bør slippe unna tollen, sa Lighthizer.

Unntaket gjelder ifølge ham land som USA den siste tida har vært i forhandlinger med.

EUs handelskommissær Cecilia Malmström var denne uka på besøk i Washington for å diskutere saken direkte med USAs handelsminister Wilbur Ross og andre amerikanske ledere.

Norge er ikke omfattet av EUs felles handelspolitikk, men bare 0,2 prosent av den norske eksporten av stål og aluminium går til USA.