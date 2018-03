Brasils president nedsetter komité for å overvåke Hydro-utslippet

NTB utenriks

Ifølge flere brasilianske aviser vil komiteen bestå av medlemmer fra tre forskjellige departementer, blant dem miljødepartementet og departementet for integrering og menneskerettigheter, skriver Dagens Næringsliv.

Det legges også opp til at representanter for lokale myndigheter i delstaten Pará og det utslippsrammede området Barcarena kan bli invitert inn i komiteen.

Fra før er det allerede opprettet flere interne og eksterne granskningsgrupper etter at Hydro innrømmet ulovlige utslipp av ubehandlet regnvann fra aluminiumsraffineriet Alunorte.

Det delvis statseide selskapet opplyste mandag at de hadde oppdaget nye utslippskilder av ubehandlet regnvann, blant annet fra taket på et kullager og fra et område der det tidligere ble lagret aluminiumhydrat.

– Vi har sluppet ut ubehandlet regn- og overflatevann i Paráelven. Det er fullstendig uakseptabelt og brudd på det Hydro står for. På vegne av selskapet, vil jeg si unnskyld til lokalbefolkningen, myndigheter og samfunnet, sa Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding natt til mandag.

Hydro har tidligere innrømmet at det har foregått utslipp av regn- og overflatevann fra anlegget i forbindelse med et stort regnfall i februar.

(©NTB)