Asylsøker dømt til livstid for drap på tysk student

NTB utenriks

Hussein Khavari ble torsdag dømt til fengsel på livstid i en domstol i Freiburg. Han kan i teorien løslates etter 15 år, men det regnes som nærmest utelukket ettersom han også er idømt såkalt sikkerhetsforvaring.

Asylsøkeren har innrømmet at han under påvirkning av alkohol og narkotika voldtok og drepte den tyske tenåringen Maria Ladenburg i delstaten Baden-Württemberg i oktober 2016. Han dyttet henne av sykkelen da hun var på vei hjem fra en fest. Deretter utsatte han 19-åringen for grov vold, voldtok henne og etterlot henne ved elvebredden, der hun druknet, ifølge tiltalen.

Politiet startet en storstilt jakt på gjerningsmannen. Khavari ble pågrepet sju uker etter drapet, som vakte kraftige reaksjoner i Tyskland i kjølvannet av flyktningkrisen.

Da Khavari kom til Tyskland som asylsøker i 2015, oppga han å være 17 år og fra Afghanistan, men tyske myndigheter har ikke kunnet bekrefte verken alder eller opphav.

Under rettssaken påpekte aktor Eckart Berger overfor de to lekdommerne i saken at det er en forbryter og ikke Tysklands flyktningpolitikk som er på tiltalebenken.

(©NTB)