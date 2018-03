Trump og Macron vil stille Moskva til ansvar for attentat

NTB utenriks

Skripal og datteren Julia ble forsøkt drept med nervegass i Salisbury tidligere i måneden. Tilstanden deres er fortsatt alvorlig og britiske myndigheter anklager Russland for å stå bak attentatet.

Trump høstet kritikk etter å ha gratulert president Vladimir Putin med valgseieren, uten å ta opp attentatet mot Skripal.

Etter en telefonsamtale med president Emmanuel Macron onsdag, forsikret de to at USA og Frankrike står skulder ved skulder med britene og vil ta steg for å stille Russland til ansvar.

– Trump ga uttrykk for solidaritet med Storbritannia i kjølvannet av Russlands bruk av kjemiske våpen mot en sivil borger på britisk jord, heter det i referatet Det hvite hus har sendt ut etter samtalen med den franske presidenten.

Russland nekter for å ha stått bak attentatet mot Skripal og anklager Storbritannia for å lide av «russofobi».

(©NTB)