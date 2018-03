Over 30 drept under nyttårsfeiring i Kabul

NTB utenriks

Nyhetsbyrået AFP rapporterer om et tragisk syn på sykehuset like ved bombestedet, der fortvilte pårørende skrek mens de klamret seg til de blodige likene av sine kjære. Normalt skulle det vært en høytidsdag for afghanske familier som feirer det persiske nyåret nowruz.

IS' lokale fløy har via meldingsappen Telegram tatt på seg skylden for selvmordsangrepet. Blodbadet skjedde i en del av Kabul som hovedsakelig er befolket av sjiamuslimer.

Det fryktes at tallet på drepte og sårede kan komme til å stige. Helsedepartementet opplyser onsdag ettermiddag at 31 mennesker ble drept og 65 såret.

Nasjonal høytidsdag

Det afghanske innenriksdepartementet oppgir at minst 26 mennesker ble drept og 18 ble såret, alle sivile.

Gjerningspersonen ankom stedet til fots og detonerte bomben foran Kabul-universitetet, vis-à-vis et sykehus. Øyevitner forteller at bomben var gjemt inne i ei tromme som gjerningsmannen bar på, men politiet mener han bar en bombevest.

Eksplosjonen kunne høres flere kilometer unna.

Angrepet skjedde bare 200 meter fra Karte Sakhi, en sjiamuslimsk helligdom som mange afghanere årlig samler seg ved under nowruz-feiringen. Persisk nyttår markeres av millioner av muslimer og andre hvert år, men fundamentalistiske islamister stempler høytiden som uislamsk.

Danset i gatene

Strenge sikkerhetstiltak gjorde ifølge Kabuls politisjef Mohammed Daud Amin at selvmordsbomberen ikke klarte å nå fram til helligdommen, og i stedet «sprengte han seg selv blant tenåringene som var på vei tilbake derfra».

En av de sårede forteller til afghanske Tolo News fra sykehussenga at han hørte trommeslag og folk som danset til musikken i gatene like før det smalt.

Karte Sakhi-helligdommen ble angrepet av IS i 2016, og da ble 18 mennesker drept.

Sjiamuslimske ofre

Både Taliban og IS har trappet opp sine angrep i Kabul de siste månedene. Men Taliban-bevegelsen skriver på Twitter at den ikke har noe med onsdagens angrep å gjøre. Onsdagens selvmordsangrep er det femte i Kabul på få uker.

Ytterliggående sunnimuslimske islamistgrupper som IS har mange ganger angrepet sjiamuslimer, som de anklager for å spre religiøs vranglære og kjetteri.

Bare i 2017 ble 161 mennesker drept og 257 såret i angrep mot sjiamuslimske mål, ifølge FNs Afghanistan-kontor.