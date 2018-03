Opprørere går med på evakuering fra by i Øst-Ghouta

NTB utenriks

Ahrar al-Sham teller noen hundre krigere og er en av de mindre opprørsgruppene i Øst-Ghouta utenfor Damaskus, som inntil nylig var kontrollert av opprørere.

Syriske regjeringsstyrker og deres allierte innledet for en måned siden en massiv offensiv mot enklaven og kontrollerer nå rundt 80 prosent.

Over 1.400 mennesker er ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) drept under offensiven, og 45.000 mennesker er ifølge FN drevet på flukt.

Russiske garantier

Tettstedet Harasta er delvis bombet i grus, og opprørerne i Ahrar al-Sham opplyste onsdag at de hadde inngått en avtale om evakuering.

Det har lenge kommet ubekreftede meldinger om at flere av opprørsgruppene i Øst-Ghouta har forhandlet om evakuering, men onsdagens avtale er den første som bekreftes.

– Avtalen mellom regimet og opprørerne i Harasta innebærer at opprørerne skal forlate byen og får ta med seg våpnene sine. Det samme får sivile som ønsker å bli evakuert med russiske garantier til det nordlige Syria, sier Munzer Fares, en talsmann for gruppen.

– Evakueringen av familier som ønsker å reise til det nordlige Syria, begynner klokka 7 i morgen tidlig, sier han.

Tusenvis av opprørere

Syriske regjeringsstyrker rykket nylig inn i Harasta, og landets forsoningsminister Ali Haidar opplyste at det pågikk forhandlinger mellom Ahrar al-Sham og Russland. Han understreket at det syriske regimet ikke var direkte involvert i disse samtalene, men ville etterkomme enhver avtale som ble inngått.

Den største opprørsgruppen i Øst-Ghouta er Jaish al-Islam, som antas å ha rundt 6.000 under våpen. De kontrollerer nå en lomme rundt den største byen Douma nord i enklaven.

Jaish al-Islam ligger i krig med Faylaq al-Rahman, som har rundt 3.000 krigere i Øst-Ghouta og kontrollerer en lomme sør i enklaven.

Tahrir al-Sham, som skal ha tette bånd til al-Qaida, har også et nærvær i Øst-Ghouta, og det samme har Nour al-Din al-Zenki, som tidligere i krigen mistet støtten fra USA etter å ha halshogd en spionanklaget 15-åring for åpent kamera i Aleppo.

Ahrar al-Sham er foreløpig den eneste gruppen som har inngått en avtale om evakuering fra området de kontrollerer.

