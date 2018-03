Ny renteøkning i USA

NTB utenriks

Sentralbanken opplyser samtidig at den fastholder prognosen for inneværende år, noe som tilsier at det blir ytterligere to renteøkninger i 2018. Samtidig endres prognosen for neste år fra to til tre renteøkninger.

Rentebeslutningen er den første under USAs nye sentralbanksjef Jerome Powells ledelse. Han overtok for Janet Yellen 5. februar.

Sentralbanken forklarer pengepolitikken med at økonomien er i moderat vekst, og at utsiktene til fortsatt vekst er styrket.

Sentralbanken i USA satte opp styringsrenta tre ganger i fjor. Onsdagens økning er årets første, og den sjette siden desember 2015.