Haaretz: Ahed Tamimi kan få tilståelsesdom

NTB utenriks

17 år gamle Tamimi har vært innesperret i et israelsk militærfengsel siden desember, etter å ha fiket til og skjelt ut en soldat i hjembyen Nabi Saleh på den okkuperte Vestbredden.

Onsdag melder den israelske avisa Haaretz at Tamimi har inngått en avtale som innebærer at hun skal sone åtte måneder i fengsel. En del av avtalen antas å være at 17-åringen erkjenner seg skyldig i fire tiltalepunkter, deriblant at hun fiket til en soldat. Avtalen må godkjennes av militærdomstolen.

Ahed Tamimi ble et symbol på palestinsk motstand mot israelsk okkupasjon da hun 15. desember i fjor gikk løs på to israelske soldater med slag, spark og skjellsord.

Hendelsen ble filmet og opptaket ble spredt i sosiale medier. Fire dager senere stormet israelske soldater Tamimi-familiens hjem og tok den da 16 år gamle jenta til fange. Moren Nariman Tamimi ble fengslet da hun prøvde å besøke datteren, og begge har siden sittet i varetekt i Ofer-fengselet på den okkuperte Vestbredden.

Tirsdag fikk Aheds far Bassem Tamimi besøke dem for første gang siden pågripelsen.

Tiltalen mot Ahed Tamimi er omfattende. Tenåringen anklages blant annet for overfall og steinkasting mot israelske soldater samt for å ha framsatt trusler og hindret soldatene i å utføre oppdrag.

– Denne tiltalen er utelukkende et forsøk på skremme Ahed og andre palestinske ungdommer fra å yte motstand mot okkupasjonen, sa Tamimis forsvarer Gaby Lasky da rettssaken startet bak lukkede dører 13. februar.

