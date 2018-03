Facebook havner på svarteliste i Nordea

NTB utenriks

Karantenen gjelder inntil videre, ifølge bankens ansvarlige for bærekraftige investeringer, Sasja Beslik.

Svartelistingen kommer etter avsløringer om at det sosiale nettverket delte brukerdata fra 50 millioner personer til det britiske analyseselskapet Cambridge Analytica (CA). Selskapet skal senere ha brukt dataene til å hjelpe Donald Trump til å bli valgt som president i USA.

Både EU-parlamentet og det britiske parlamentet vil nå ha svar fra Facebook-sjef Mark Zuckerberg på hvordan dette kunne skje. Samtidig granskes Facebook og CA av det britiske datatilsynet, og ifølge flere medier har også amerikanske myndigheter iverksatt gransking av Facebook.

New York Times og The Observer avdekket i helgen at Cambridge Analytics (CA) skal ha samlet inn personopplysninger om opp til 50 millioner Facebook-brukere, noe CA selv har benektet. Informasjonen skal ha blitt brukt til å forutsi og påvirke velgernes valg, og analyser ble solgt til Trumps valgkampstab.

Direktøren i Cambridge Analytica (CA) er også suspendert etter at han i hemmelige opptak hevdet at selskapet spilte en stor rolle i å sikre Donald Trump valgseieren.

(©NTB)