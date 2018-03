NTB utenriks

Bayer kjøper Monsanto for 66 milliarder dollar, tilsvarende 511 milliarder kroner.

– De to selskapene har ulike styrker, også når det gjelder deres størrelse i Europa. Men kombinert skaper denne fusjonen verdens største aktør innenfor både frø og ugressmidler, påpeker EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Ifølge henne har EU-kommisjonens godkjenning av fusjonen derfor som betingelse at det gjennomføres egne tiltak for å sikre at konkurransen bevares i disse markedene.

