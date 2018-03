44 afrikanske land oppretter frihandelsområde

NTB utenriks

Avtalen, som har fått navnet CFTA (Continental Free Trade Area), ble undertegnet under en seremoni i Rwandas hovedstad Kigali onsdag.

– Våre folk, vårt næringsliv og spesielt vår ungdom kan ikke lenger vente på at barrierene som splitter vårt kontinent, som hindrer økonomisk vekst og fører til elendighet, selv om Afrika er utstyrt med overflod av verdier, skal fjernes, sa leder for Den afrikanske union (AU), Moussa Faki Mahamat.

Han oppfordret de 44 av 55 AUs medlemsland som har undertegnet avtalen, til å ratifisere den innen utgangen av året.

Mahamat oppfordret også lederne til «å gjøre til skamme de utenfor Afrika, som fortsetter å tro, med dårlig skjult nedlatenhet, at våre beslutninger aldri vil se dagens lys».

Avtalen omfatter et marked på 1,2 milliarder mennesker i 44 land med et totalt bruttonasjonalprodukt på over 3,4 billioner dollar.