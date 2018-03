Trump gratulerer Putin med valgseier

NTB utenriks

– Donald Trump har gratulert Vladimir Putin med seieren i presidentvalget, heter det i en uttalelse fra Kreml.

Trump ringte Putin tirsdag, og over telefon diskuterte de to presidentene muligheten for å møtes så snart det lar seg gjøre, heter det videre.

Kreml opplyser at presidentene diskuterte Ukraina-krisen og Syria-krigen, og at de snakket om å hindre nytt våpenkappløp. De tok også til orde for nærmere samarbeid for å bekjempe terrorisme, heter det fra Moskva.

Det hvite hus bekrefter at telefonsamtalen har funnet sted, men uten å opplyse noe om gratulasjonene

