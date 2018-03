Trump: Syke personer står bak pakkebomber i Texas 

NTB utenriks

Tirsdagens pakkebombe var den femte i rekken av bomber som har eksplodert i Texas den siste måneden, men ifølge president Donald Trump er det ikke mistanke om terror.

– Det er åpenbart en eller kanskje flere svært, svært syke individer som står bak. Dette er syke mennesker, og vi skal komme til bunns i dette, sier Trump.

– Vi har absolutt ingen anelse om hvem det er, absolutt ingen anelse, sier kongressmannen Bruce Babin til Fox Business.

– Jeg er sikker på at politiet har mottatt tips, har enkelte spor, men jeg har ikke hørt noe om dem, sier han.

To drept

Pakken som eksploderte hos budfirmaet FedEx i byen Schertz like ved San Antonio tirsdag morgen, skulle sendes til Austin, opplyser FBIs spesialagent Michelle Lee til The Washington Post.

I helgen ble to menn alvorlig såret av en pakkebombe i Austin i samme delstat. Det skjedde få timer etter at delstatsmyndighetene økte dusøren for å finne de ansvarlige bak tre brevbombeangrep tidligere denne måneden, også disse i Austin.

To personer ble drept og to såret i de tre angrepene. Politiet mistenkte at det var sammenheng mellom hendelsene og undersøker om det dreier seg om hatkriminalitet.

Snubletråd

Politiet har så langt ikke koblet den siste eksplosjonen tidlig tirsdag morgen til de fire foregående eksplosjonene, men en politikilde sier det i så fall «definitivt vil være grunn til bekymring» dersom det foreligger en kobling mellom sakene.

Ved tre av de fire tidligere tilfellene var pakkene som eksploderte, blitt levert til private adresser, melder BBC. Den fjerde ble trolig utløst ved hjelp av en snubletråd utløst av to menn som gikk på en gate i Austin, ifølge politiet.

(©NTB)