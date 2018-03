SOHR: 36 drept i IS-angrep mot Damaskus

NTB utenriks

– IS skaffet seg fullstendig kontroll over Qadam, og 36 regjeringssoldater og regjeringsvennlige krigere ble drept, sier Rami Abdulrahman, leder for den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

I tillegg ble flere titall såret eller tatt til fange av IS, eller er ikke gjort rede for, legger han til.

Angrepet fant sted sent mandag kveld, en uke etter at jihadistalliansen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hadde overlatt bydelen til myndighetene som ledd i en avtale med regimet der flere hundre HTS-opprørere og deres familiemedlemmer fikk fritt leide til å forlate området, flesteparten av dem med kurs for Idlib-provinsen nordvest i landet.

IS har fra før kontroll over den tilstøtende bydelen Hajar al-Aswad, og det var derfra at IS iverksatte offensiven mandag kveld, opplyser Abdulrahman. IS hevdet mandag kveld på Twitter å ha tatt kontroll over Qadam.

Tirsdag var regimet i gang med å sende forsterkninger til området rundt Qadam for å gjenerobre bydelen, ifølge SOHRs opplysninger.

Qadam ligger i den sørlige delen av Damaskus og har i flere år vært under kontroll av en rekke ulike islamistgrupper og opprørere, blant dem IS og den tidligere al-Qaida-tilknyttede HTS-alliansen.

(©NTB)