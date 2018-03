NTB utenriks

Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokka 17 tirsdag, og først to timer senere ble politiaksjonen avblåst. Politiet mistenker at mannen forlot stedet på moped, erfarer Aftonbladet. Det er ingen meldinger om at mannen skal være bevæpnet, og politiet har ikke opplyst at noen er pågrepet.

Både politiets regionale innsatsstyrke og et politihelikopter ble satt inn i aksjonen på kjøpesenteret Triangeln.

(©NTB)