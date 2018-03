Erna Solberg gratulerer Putin med valgseieren

NTB utenriks

– Kjære Vladimir Vladimirovitsj Putin, åpner statsministeren sitt gratulasjonsbrev til den russiske presidenten med.

Med 76,66 prosent av stemmene og sin største valgseier noensinne sikret Putin seg seks nye år ved makten i søndagens valg.

– Jeg gratulerer deg med gjenvalget som den russiske føderasjons president, skriver Solberg, som understreker at Norge legger vekt på et godt og konstruktivt forhold til Russland.

– Som naboer i nord har vi mange gjensidige interesser og viktige utfordringer, som best kan løses i fellesskap, skriver hun.

– Våre to land har utviklet et omfattende samarbeid og bred kontakt på en rekke viktige områder. Den norske regjeringen ser fram til et fortsatt godt samarbeid og kontakt med Russland på områder av felles interesse, avslutter Solberg.

(©NTB)