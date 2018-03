Cambridge Analyticas direktør suspendert

NTB utenriks

New York Times og The Observer avdekket i helgen at Cambridge Analytics (CA), som bisto Donald Trump i valgkampen, hadde stjålet personopplysninger om 50 millioner Facebook-brukere.

Informasjonen skal ha blitt brukt til å forutsi og påvirke velgernes valg, og resultatene ble solgt til Trumps valgkampstab.

Tirsdag viste britiske Channel 4 hemmelige opptak, der Nix sier at selskapet spilte en stor rolle i å sikre Trumps knappe valgseier i 2016.

– Vi gjorde alle undersøkelsene, all dataen, alle analysene, all målrettingen, vi styrte den digitale kampanjen, TV-kampanjen og våre data preget hele strategien, sa han.

Nix har avvist alle anklager om at selskapet har gjort noe galt. CA granskes av britiske myndigheter for håndteringen av personopplysninger.

