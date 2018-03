Asylsøknadene til EU halvert på to år

NTB utenriks

2017-tallene omfatter førstegangsregistrerte søknader og omfatter over 100.000 syrere, 47.500 irakere og 43.600 afghanere.

Rundt 30 prosent av de nesten 650.000 menneskene leverte sine søknader i Tyskland. Deretter fulgte Italia etter med 20 prosent, Frankrike med 14 prosent og Hellas med 9 prosent.

Spania mottok så vidt over 30.000 asylsøknader, en økning på 96 prosent fra 2016. Antall asylsøknader registrert i Tyskland falt 73 prosent fra 2016 til i fjor.

Eurostat opplyser at nærmere 1 million asylsøknader var under behandling i EU ved nyttår og at Tyskland står for 48 prosent av disse.

