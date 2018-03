Trump varsler kamp mot avhengighetsskapende medisin

NTB utenriks

– Å mislykkes er ikke noe valg. Medisinavhengighet er ikke vår framtid, sa Trump i en tale under et besøk i Manchester i New Hampshire mandag.

Presidenten hadde med seg førstedame Melania Trump under besøket til New Hampshire, en delstat som er hardt rammet av medisin- og narkotikamisbruk. Hun har vist stor interesse for bekjempelse av narkotika og vanedannende medisiner, og spesielt i saker der barn berøres.

Presidenten tok i sin tale til orde for å hjelpe til å sikre «en generasjon med narkotikafrie barn» og sa at han håper på «stor respons» i Kongressen for sin plan. Hensikten er å sette en stopper for det han omtaler som epidemi i USA.

Smertestillende

Ifølge amerikanske myndigheter mistet over 42.000 mennesker livet av opioider i 2016, en gruppe narkotiske stoffer som omfatter smertestillende medisin på resept, heroin og syntetiske stoffer som fentanyl.

Trumps plan skal fokusere på utdanning og informasjonskampanjer, politi og utvidelse av tilgang på behandlingsopplegg og rehabilitering.

Presidenten sa det er behov for en overordnet nasjonal handlingsplan, og kunngjorde i sin tale et nytt nettsted som advarer mot farene ved opioider. Han tok også til orde for at det skal kjøres informasjonskampanjer i reklamepauser på fjernsynskanaler.

Dødsstraff

Et av planens elementer går ut på at narkolangere som dømmes, kan få dødsstraff.

Under dagens lovverk kan narkolangere fortsette å selge stoffer som dreper hundrevis av mennesker, og likevel slippe unna med korte fengselsstraffer, ifølge presidenten. Det er på tide at landet blir hardhendt mot narkolangere, sa han.

– Det handler ikke lenger om å være snill. Det dreier seg om å overvinne et svært, svært vanskelig problem, og hvis vi ikke slår hardt ned på disse narkolangerne, kommer ikke noe til å skje. Jeg har til hensikt å vinne denne kampen, sa Trump.

Strengere grensesikkerhet er nødvendig, uttalte han og viste til at andre land tar i bruk langt kraftigere skyts i kampen mot narkotika.

Utenfor møtelokalet hadde en demonstrant stilt seg opp med et skilt med påskriften «Donald J. Duterte», en henvisning til Filippinenes president Rodrigo Dutertes krig mot narkotika.

Økt innsats mot narkotika og vanedannende medisiner var en av Trumps kampsaker under valgkampen.

(©NTB)