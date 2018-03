NTB utenriks

– Det virker helt tatt ut av luften. Det er ille, sier Sveriges utenriksminister Margot Wallström.

Hun sier hun er overrasket over påstandene fra russisk side om at nervegiften Novitsjok kan ha kommet på avveie, og at Sverige er blant landene der stoffet kan ha havnet.

Sverige vil ha svar fra Russland på hvor påstanden kommer fra, sier Wallström.

– Derfor kaller vi ambassadøren inn på teppet i morgen, for å spørre hvorfor disse grunnløse anklagene kommer mot oss, sier hun.

