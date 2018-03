Stoltenberg: NATO må stå samlet med Storbritannia etter giftangrep

NTB utenriks

– Alle de 29 NATO-allierte landene må stå sammen. Vi må stå samlet i solidaritet med Storbritannia. Storbritannia er ikke alene, sa NATOs generalsekretær under en felles pressekonferanse med britenes utenriksminister Boris Johnson ved NATO-hovedkvarteret mandag.

– Russlands svar har til nå vært å vise klar forakt for internasjonal fred og sikkerhet. Vi fortsetter å oppfordre Russland til å legge fram alle opplysninger om Novitsjok-programmet, sa Stoltenberg videre.

Storbritannia anklager Russland for å ha stått bak giftangrepet i Salisbury 4. mars. Der ble den tidligere dobbeltspionen Sergej Skripal og hans datter Julia funnet bevisstløse på en benk. Tilstanden er fortsatt kritisk. Britiske myndigheter mener de to ble forgiftet med Novitsjok, en nervegift utviklet i det tidligere Sovjetunionen under den kalde krigen.

Moskva benekter enhver befatning med saken. Johnson anklaget tidligere mandag Russland for «absurde» bortforklaringer.

– Først sier de at de aldri har lagd Novitsjok. Så sier de at de har laget Novitsjok, men at alt er ødelagt. Så at de har laget Novitsjok, og at alt er ødelagt, men at noe på mysteriøst vis kan ha funnet veien til Sverige, Tsjekkia, Slovakia, USA eller Storbritannia, sa Johnson.

