SOHR: 15 barn drept i luftangrep mot skole i Øst-Ghouta

NTB utenriks

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier angrepet skjedde i Arbin, som ligger i utkanten av Damaskus i et av få områder opprørerne fortsatt kontrollerer i Øst-Ghouta.

Både barna og de to kvinnene var i kjelleren på skolen da angrepet fant sted mandag, ifølge eksilgruppa.

– Tre missiler traff skolen, der underetasjen ble brukt som tilfluktsrom, sier SOHR-direktør Rami Abdulrahman til AFP.

Ifølge SOHR, som får sine opplysninger fra et kildenettverk på bakken, viser observasjoner av flymønster, våpen, ammunisjon og flytype at det trolig var russiske fly som sto bak angrepet mandag kveld.

Da var det gått mindre enn et døgn siden minst 13 sivile ble drept i luftangrep mot Douma, den største byen i Øst-Ghouta. Dette angrepet fant sted sent søndag kveld. Tidlig mandag morgen ble sju sivile drept i et nytt angrep mot byen.

Russiske myndigheter har bekreftet at russiske styrker bistår det syriske regimet med å bekjempe opprørere i Øst-Ghouta, men har nektet for å ha rammet sivile. Ifølge SOHR er mer enn 1.300 sivile blitt drept siden det syriske regimet innledet offensiven 18. februar.

Det syriske regimet har skaffet seg kontroll over mer enn 80 prosent av Øst-Ghouta, som består av flere byer, landsbyer og jordbruksområder. Den gjenværende opprørskontrollerte delen av området, er nå delt i tre, kontrollert av like mange opprørsgrupper.

(©NTB)