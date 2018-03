Røde Kors ber om tilgang til Afrin i Nord-Syria

NTB utenriks

Ifølge ICRC-sjef Peter Maurer har han ikke tillit til at tyrkiske hjelpearbeidere vil kunne gi upartisk hjelp til sivile som er igjen i byen etter at den søndag ble inntatt av tyrkiskledede styrker.

– Troverdigheten til hjelpearbeidere fra Tyrkias Røde Halvmåne som jobber i Afrin, er tilnærmet null, sier han

På en pressekonferanse i Genève mandag beskrev han situasjonen i Afrin som svært flytende, og han erkjente at Røde Kors verken har oversikt over hvor mange som er igjen i Afrin eller hvor mange som har flyktet. Men han fastslo også at et stort antall sivile er drevet på flukt under de siste kampene.

– Dette må være en svært kompleks og komplisert situasjonen for dem som er blitt værende i Afrin og de som er fordrevet, og som for øyeblikket befinner seg i en situasjon som ikke er stabil nok til at vi kan levere humanitær hjelp, sier han.

Rundt 250.000 sivile har forlatt Afrin by og omegn etter at området nylig ble omringet av tyrkiske regjeringsstyrker og allierte opprørere, ifølge nyhetsbyrået AFP.

De skal ha flyktet sørover mot områder som er kontrollert ente av den kurdiske YPG-militsen eller av styrker knyttet til det syriske regimet.

Maurer snakket også om situasjonen i Øst-Ghouta utenfor Damaskus og roste Russland for å ha spilt en viktig rolle i evakueringen av sivile fra det krigsherjede området.

