OSSE gir valget i Russland godkjent-stempel

NTB utenriks

OSSE hadde over 500 observatører til stede under søndagens presidentvalg i Russland, der president Vladimir Putin ble gjenvalgt med nærmere 77 prosent av stemmene.

I sin rapport fra valget konkluderer OSSE-observatørene, som ble ledet av Norges tidligere utenriksminister Jan Petersen, med at valget ble «avviklet på velordnet vis, til tross for mangler knyttet til hemmelig stemmegivning og åpenhet rundt opptellingen».

OSSE er derimot mindre imponert over det generelle politiske klimaet i Russland og mener opposisjonen har begrensede muligheter til å nå fram.

– Restriksjoner på den grunnleggende forsamlingsretten, retten til å organisere seg og retten til å uttrykke seg har resultert i et begrenset rom for politisk engasjement og mangel på ekte konkurranse, mener OSSE-observatørene.

Observatørene viser også til en «omfattende og ukritisk dekning» av Putin i de fleste russiske medier i forkant av valget og mener at dette ga ham klare fordeler.

– Ingen bestrider at Putin gjorde et veldig godt valg, men det er mer et spørsmål om det som skjedde i tiden før valget, sier Bård Hoksrud (Frp), som var observatør fra Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentarikerforsamling under valget.

Heller ikke han ble vitne til uregelmessigheter i valglokalet han besøkte, og OSSEs rapport står i kontrast til opposisjonens og russiske observatørers anklager om omfattende fusk.

(©NTB)