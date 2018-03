Kurdisk masseflukt fra Afrin mens byen deres plyndres 

NTB utenriks

Den tyrkisk-ledede offensiven har vært rettet mot den kurdiske YPG-militsen, men idet militsen trakk seg tilbake, fulgte store deler av sivilbefolkningen med.

Mandag kom det melding om omfattende plyndring i det som har vært et viktig senter for kurdisk kultur og historie i regionen.

– De plyndrer hus, brenner ned institusjoner, knuser religiøse statuer, det samme som Den islamske staten (IS) gjorde i områder som de tidligere invaderte, sier en talsmann for YPG-militsen, Brossik al-Hasaka, til det tyske nyhetsbyrået DPA.

River statuer

Bilder fra byen viser hvordan tyrkiskstøttede styrker river ned statuer av figurer fra kurdiske folkeminnefortellinger. En av opprørerne er maskert og holder en stor kniv.

Andre bilder viser hvordan væpnede menn stabler gjenstander som etter alt å dømme er stjålet, opp i lastebiler.

I tillegg er det tyrkiske flagget heist over byen, noe som trolig vekker bestyrtelse hos de fleste kurdere.

Plyndringen skal ha begynt søndag, samme dag som tyrkiske regjeringsstyrker og syrisk-arabiske opprørere inntok byen der størsteparten av befolkningen fram til nå har vært kurdisk.

Da de tyrkiskledede styrkene kom fram, skal YPG-militsen for det meste ha trukket seg ut sammen med store deler av befolkningen.

– Ingen invasjon

Byen ble inntatt etter en to måneder lang tyrkisk-ledet offensiv. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa mandag at militæroffensiven nå skal utvides til andre kurdiskkontrollerte områder opp mot grensa til Irak.

Hva som vil skje videre med Afrin er uklart. Ifølge Tyrkias visestatsminister Bekir Bozdag har Tyrkia ikke tenkt å «invadere» byen Afrin. Han sier at byen i stedet skal gis tilbake til «de virkelige eierne».

– Vi invaderer ikke. Målet for vår offensiv er å renske regionen for terror, sa han mandag.

YPG-militsen var regnet som den viktigste faktoren i kampen mot IS i Syria. Med luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen bidro den til å drive den ytterliggående islamistgruppa bort fra blant annet Raqqa.

Men Tyrkia regner YPG-militsen som en terrororganisasjon med tette bånd til PKK-geriljaen, som er forbudt i Tyrkia.

Afrin er navnet på både byen og regionen rundt. Ifølge FN har de fleste innbyggerne flyktet fra regionen. Organisasjonen antar at rundt 100.000 mennesker er blitt igjen av en befolkning som telte rundt 323.000 mennesker i november.

– Desperasjon og frykt

– Titusener av mennesker lider i Afrin. Desperate og livredde, tusenvis flykter hver dag uten å ha noe sted å være, lite mat, vann og helsehjelp, skriver Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) på Twitter.

ICRC-sjef Peter Maurer sier han ikke har ikke tillit til at tyrkiske hjelpearbeidere vil kunne gi upartisk hjelp til sivile som er igjen i det nå tyrkisk-kontrollerte området.

– Troverdigheten til hjelpearbeidere fra Tyrkias Røde Halvmåne som jobber i Afrin, er tilnærmet null, sier han ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Dette må være en svært kompleks og komplisert situasjonen for dem som er blitt værende i Afrin og de som er fordrevet, og som for øyeblikket befinner seg i en situasjon som ikke er stabil nok til at vi kan levere humanitær hjelp, sa han på en pressekonferanse i Genève mandag.

