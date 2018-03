Foreløpig ingen norsk gratulasjon til Putin

NTB utenriks

Putin sikret seg nærmere 77 prosent av stemmene i et valg observatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), ledet av Norges tidligere utenriksminister Jan Petersen (H), mener gikk riktig for seg.

Fra norske myndigheter var det mandag ettermiddag ikke kommet noen gratulasjon, men ifølge Utenriksdepartementet ville den komme fra statsminister Erna Solberg (H).

– Etter president Putins gjenvalg med stor margin i gårsdagens presidentvalg vil Norge videreføre det bilaterale samarbeidet på områder av gjensidig interesse. Vi ser fram til fortsatt kontakt med russiske myndigheter, lød utenriksminister Ine Eriksen Søreides (H) kommentar til Putins valgseier.

– Samtidig fortsetter vi å stå sammen med allierte og partnere i vår reaksjon på Russlands folkerettsbrudd i Ukraina, blant annet ved at vi slutter oss til EUs restriktive tiltak mot Russland, legger hun til.

(©NTB)