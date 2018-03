Erdogan truer med å trappe opp krigen mot kurderne i Syria

NTB utenriks

Etter erobringen av Afrin i Nord-Syria, står de syriske byene Manbij, Ayn al-Arab (Kobani) og flere andre byer langs den tyrkiske grensa øst for Eufrat-elva, for tur.

Det sa den tyrkiske presidenten i en tale i Ankara etter at tyrkiske soldater og allierte syriske opprørere drev den kurdiske YPG-militsen og store deler av befolkningen ut av Afrin.

Tyrkias militæroffensiv mot den kurdiskkontrollerte enklaven startet 20. januar og har krevd flere hundre menneskeliv. Men Erdogan beskriver erobringen av Afrin som et «komma» og ga ingen signaler om at den tyrkiske hæren skal trekke seg tilbake.

– Vi vil nå fortsette denne prosessen fram til vi har eliminert denne korridoren fullstendig, inkludert Manbij, Ayn al-Arab, Tel-Abyad, Ras al-Ayn og Qamishli, sa presidenten mandag.

I Manbij, som er den neste større byen YPG kontrollerer øst for Afrin, står amerikanske styrker som har støttet kurdisk milits i kampen mot IS.

Tyrkiske soldater kan også komme til å krysse grensa inn i Irak for å drive kurdisk milits ut av Sinjar-regionen dersom ikke den irakiske regjeringen selv gjør det, advarte Erdogan.

– En natt kan vi plutselig komme til å gå inn i Sinjar, sa presidenten.

Samtidig insisterte han på at Tyrkia ikke har noen intensjon om å «invadere» Syria, men at det hele dreier seg om å renske grenseområdet for å såkalte terrorister.

