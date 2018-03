Cynthia Nixon vil bli guvernør i New York

NTB utenriks

Nixons kunngjøring kom i en video på Twitter mandag. Nixon er kjent som forkjemper for offentlige skoler og er alliert med ordføreren i byen New York, Bill De Blasio.

De Blasio er uenig med delstatsguvernør Cuomo i flere politiske saker.

Nixon har tidligere tatt til orde for at Demokratene på landsbasis må markere seg med en sterkt liberal identitet i stedet for bare å være et «anti-Trump-parti». Hun sier nå at hun vil kjempe for et bedre, mer likestilt New York.

51 år gamle Nixon er åpent lesbisk, har tre barn og bor på Manhattan. Hun er kjent som en liberal aktivist og tar nå opp kampen mot 60 år gamle Cuomo, som har vært guvernør i New York siden 2011.

En fersk meningsmåling fra Siena College gir veteranen en oppslutning på 66 prosent, mot 19 prosent til Nixon.

Skuespilleren Cynthia Nixon er best kjent for sin rolle i den enormt populære TV-serien med den norske tittelen «Sex og singelliv», som gikk på HBO fra 1998 til 2004.

