Boris Johnson beskylder russerne for «absurde» bortforklaringer 

– De russiske bortforklaringene vokser seg mer og mer absurde, sier Johnson.

Ifølge ham er det ingen som lar seg lure av Russlands utsagn om hendelsen i Salisbury i Storbritannia, der eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia ble angrepet med nervegiften Novitsjok.

– Først sier de at de aldri har lagd Novitsjok. Så sier de at de har lagd Novitsjok, men at alt er ødelagt. Så at de har lagd Novitsjok, og at alt er ødelagt, men at noe på mysteriøst vis kan ha funnet veien til Sverige, Tsjekkia, Slovakia, USA eller Storbritannia. Jeg tror folk ser at dette er en klassisk russisk strategi der man prøver å skjule en nål av sannhet i en høystakk av løgn og forvirring, sier Johnson.

Johnson var mandag i Brussel for å brife EUs utenriksministre om hendelsen.

