36 drept i egyptisk militæroffensiv

Store styrker fra hæren, flyvåpenet og marinen deltar i Operasjon Sinai 2018, som ble innledet i februar etter at Egypts president Abdel Fattah al-Sisi ga militæret tre måneder på å «knuse» IS i området.

I en uttalelse mandag sier den egyptiske hæren at "30 væpnede takfiri-elementer ble eliminert» under skuddvekslinger med sikkerhetsstyrker i Sinai-området de siste fem dagene. Takfiri er et uttrykk som brukes om ekstreme sunnimuslimer, og særlig om ekstremistgruppen IS.

Ifølge hæren ble ytterligere seks «takfiri-elementer» og en «ekstremt farlig terroristcelle» drept i skuddvekslinger med politiet.

Ytterligere 345 mennesker, inkludert «et stort antall ekstremt farlige takfiri-elementer og rømlinger», har blitt pågrepet de siste fem dagene.

Målet for den egyptiske offensiven er militante islamister med bånd til IS, som har gjennomført en rekke aksjoner og angrep siden Egypts militære grep makten i et kupp i 2013 og kastet landets folkevalgte president Mohamed Mursi og titusenvis av andre fra Det muslimske brorskap i fengsel.

