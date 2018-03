Navalnyj boikottet valget og oppfordrer andre til å gjøre det samme

NTB utenriks

Navalnyj fikk ikke lov til å stille som kandidat i presidentvalget på grunn av en dom mot ham som mange mener er politisk motivert. Han ber sine tilhengere boikotte det russiske presidentvalget fordi det ikke finnes noen reell konkurrent til sittende president Vladimir Putin.

–På valgdagen vil man vanligvis kanskje ha lyst til å si «jeg avga min stemme», men jeg er faktisk her for å si at jeg ikke stemte, sier Navalnyj i en Youtube-video søndag.

Han kritiserer samtidig de sju motkandidatene til Putin for å ikke protestere mot valgfusk og andre uregelmessigheter han mener hindrer et rettferdig valg.

–Slike kandidater er ikke verdig deres stemme, skriver Navalnyj på bloggen sin.

